Как сделать домашний майонез безопасным

Это позволит защититься от сальмонеллеза

Приближающиеся новогодние застолья могут нанести серьезный удар по здоровью, и одним из опасных ингредиентов праздничного меню является майонез, который используется в приготовлении многих блюд, и особенно салатов.

Чтобы майонез не приносил вреда, его следует потреблять в ограниченном количестве и лучше готовить самостоятельно, контролируя состав.

«Единственная опасность домашнего майонеза — сырые яйца, из-за которых можно пострадать от сальмонеллеза. Избежать этого позволит их пастеризация. Пастеризация яиц происходит в воде при температуре 60°C на протяжении 3—5 минут», — говорят технологи общественного питания.

Помните, что блюда с майонезом не оставляют без холодильника дольше двух часов. Домашний майонез следует использовать сразу, а вот магазинный после вскрытия упаковки хранят в холодильнике не более двух месяцев.