Как сделать чипсы менее вредными

Для приготовления можно использовать не только картофель

Чипсы — одни из самых популярных снеков, однако их высокая калорийность и содержание насыщенных жиров вызывают опасения у потребителей, стремящихся к здоровому образу жизни. Но чипсы можно сделать менее вредными, если заняться их приготовлением самостоятельно.

«Используйте альтернативные методы приготовления. Вместо жарки в масле чипсы можно запекать в духовке. Это позволит значительно снизить количество жиров и калорий. Берите противень с антипригарным покрытием или застелите его пергаментом. Еще приготовить чипсы с минимальным количеством масла и сохранить хрустящую текстуру позволит воздушная фритюрница», — говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

Если вы решите жарить чипсы, лейте растительное масло в минимальных количествах или выбирайте масла с низким содержанием насыщенных жиров, такие как оливковое или кокосовое.

Обратить внимание следует и на сорт картофеля. Лучше брать с низким содержанием крахмала — красный или желтый, он менее подвержен образованию канцерогенного акриламида при жарке.

Помимо картофеля, можно готовить чипсы из других овощей: свеклы, моркови, кабачков или шпината, а также из нута, чечевицы или злаков — риса или кукурузы.