Как различать выгорание и депрессию

Эти состояния часто путают

Выгорание и депрессия признаны одними из наиболее распространенных угрожающих современному человеку состояний. Однако часто люди не могут отличить одно от другого, что чревато неверными решениями и усугублением плохого самочувствия. Попробуем разобраться в главных признаках двух проблем.

«Выгорание является умственным, эмоциональным и физическим истощением. Причина выгорания может скрываться в переутомлении, продолжительном стрессе, сложной эмоциональной ситуации, слишком сильном давлении на себя и игнорировании своих желаний и потребностей. Обычно людям приходится слышать о выгорании профессиональном, но „выгореть“ можно в любой сфере, например в родительстве», — сообщают психотерапевты.

Главными признаками выгорания врачи называют бессонницу, общее истощение, раздражительность, когнитивные дисфункции, снижение уровня эмпатии, стремление к социальной изоляции, низкую производительность труда.





«Депрессия отличается от выгорания тем, что при ней, кроме общего утомления и снижения работоспособности, наблюдается потеря интереса к тому, что прежде доставляло удовольствие, возникают негативные суждения о себе, мире, будущем, имеется заниженная самооценка и суицидальные мысли», — говорят специалисты.

Отметим еще один важный нюанс: депрессии чаще свойственно развиваться на фоне внутренних переживаний, а выгорание всегда следствие негативного влияния извне.

Важно! И при выгорании, и при депрессии человеку требуется профессиональная помощь.

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