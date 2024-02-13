Как распознать патологический смех

Его наличие говорит о заболевании у человека

Смех принято связывать с какими-то позитивными причинами, однако иногда его появление считается симптомом серьезного заболевания. Так, при псевдобульбарном аффекте — расстройстве, когда случаются эпизоды с не контролируемыми человеком действиями (например, недержание мочи, беспричинный плач, непонятно откуда взявшийся смех), — следует посетить врача.

«Неадекватный смех без остановки может стать реакцией на трагические вести, что никому не покажется нормальным. И это проявление псевдобульбарного синдрома. Он не представляет собой отдельную патологию. Синдром — проявление какой-то болезни, связанной с поражением ЦНС, — Паркинсона или Альцгеймера, рассеянного склероза, черепно-мозговой травмы, инсульта, опухоли мозга, бокового амиотрофического склероза», — говорят неврологи.

Еще непонятный смех бывает у пациентов с эпилепсией. При этом недуге врачи отмечают наличие геластических приступов, когда человек смеется или улыбается. Вызывает их гипоталамическая гамартома (опухоль), либо это результат эпилептогенного очага в передней поясной коре, лобной и височной долях.

Также неконтролируемым эмоциям, в том числе и смеху, характерно появляться, если диагностирован синдром Туретта. При нем страдают от разнообразных тиков, которые бывают и голосовыми, вокальными. Больному свойственно произношение или выкрикивание слов, что называется, не к месту либо появление необоснованного смеха.