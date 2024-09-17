Как распознать осеннюю хандру

Чем она отличается от депрессии

С приходом осени люди начинают ощущать изменения в своем эмоциональном состоянии. Это время года может вызывать не только восхищение яркими красками природы, но и чувство грусти, усталости и даже апатии. Осеннее уныние или хандра — это распространенное явление. Почему же оно появляется?

Основные признаки осенней хандры:

• снижение настроения. Часто возникают чувства грусти, тоски или меланхолии, которые могут быть более выраженными в пасмурные и холодные дни;

• утомляемость. Люди могут чувствовать себя более уставшими, даже если они достаточно спят. Это может проявляться в спаде энергии и мотивации;

• апатия. Снижение интереса к привычным занятиям и хобби, которые раньше приносили удовольствие;

• изменения в аппетите. Некоторые люди могут испытывать тягу к углеводам и сладостям, в то время как другие могут терять аппетит;

• нарушения сна. Осенняя хандра может сопровождаться трудностями с засыпанием или, наоборот, повышенной сонливостью;

• социальная изоляция. Появляется желание избегать общения и проводить время в одиночестве.

«Спровоцировать осеннюю хандру может сокращение светового дня и уменьшение солнечного света — от этого снижается уровень серотонина — гормона, отвечающего за настроение. Также сказываются температурные колебания. Холодная погода может вызывать физический дискомфорт и ограничивать активность на свежем воздухе», — говорят психологи.

Некоторые хандрят, потому что осень ассоциируется с окончанием лета и отпусков, что вызывает ностальгию и грусть. У кого-то плохое настроение связано с проблемами со здоровьем: осенью могут обостряться хронические заболевания.





Чем осенняя хандра отличается от депрессии? Осеннее уныние и депрессия могут иметь схожие признаки, но они различны по своей природе и степени выраженности. Осенняя хандра, как правило, связана с сезонными изменениями, она непродолжительна и проходит самостоятельно, в то время как депрессия может быть вызвана комплексом факторов, включая генетические, биохимические и психосоциальные, депрессия способна длиться долгое время и требовать специального лечения.

«При депрессии симптомы более выражены и могут существенно нарушать повседневную жизнь человека. В случае осенней хандры проявления обычно не мешают выполнению ежедневных задач. При осенней хандре сохраняется способность функционировать в обществе и выполнять свои обязанности, тогда как при депрессии это может быть значительно затруднено», — отмечают специалисты.

Как дать отпор хандре? Чтобы справиться с осенней грустью, нужно соблюдать режим дня и обязательно высыпаться — это важно для стабильности настроения. Также надо заниматься физическими упражнениями — они способствуют выработке «счастливых» эндорфинов. Обратите внимание, как живописна осень, насладитесь красотой природы, ведь это «золотое» время так скоротечно! Старайтесь выбираться на улицу при свете дня. Не оставляйте любимых занятий — ваше увлечение наверняка делает вас счастливее? Общайтесь больше с любимыми людьми и питомцами. Если тоска очень выражена, рассмотрите возможность получения светотерапии и необходимость обращения к врачу.