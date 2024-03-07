Как пройти процедуру ЭКО по полису ОМС

Кто может рассчитывать на такую помощь

Не каждой паре удается беспрепятственно зачать ребенка, и причин, которые мешают стать родителями, может быть немало. Но выход есть. Желанный малыш может появиться на свет при помощи врачей и процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), и благодаря нацпроекту «Демография» ЭКО можно пройти бесплатно.

«Пациенты с диагнозом „бесплодие“, которое не поддается лечению, а также женщины с диагнозами, при которых беременность невозможна без ЭКО, могут рассчитывать на процедуру по полису ОМС», — сообщают врачи.

В ЭКО по ОМС входит:

• врачебный осмотр;

• анализы и обследования;

• базовые этапы ЭКО: стимулирование овуляции, забор яйцеклеток и сперматозоидов, оплодотворение яйцеклеток и выращивание эмбрионов, подсадка эмбрионов;

• консервация яйцеклеток и сперматозоидов.

Важно! За необходимые медикаменты платить не нужно.

Хранение и перевозка криоконсервированных эмбрионов, использование донорских яйцеклеток и сперматозоидов, услуги суррогатной матери, оплата до места проведения оплодотворения не включены в ЭКО по ОМС.

Если первая попытка ЭКО окажется неудачной, есть возможность сделать процедуру повторно — количество квот неограниченно.

Узнать подробнее об ЭКО можно в женской консультации по месту жительства, там же вы получите направление на процедуру.