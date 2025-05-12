Как проявляется синдром хронической усталости

Что провоцирует его развитие

Синдром хронической усталости представляет собой сложное и часто недооцененное состояние, характеризующееся постоянной, непроходящей усталостью, которая не уменьшается даже после отдыха. Синдром способен значительно ухудшать качество жизни и ограничивать физическую и умственную активность человека.

«Основной признак синдрома — это постоянное чувство усталости, которое не проходит после сна или отдыха. Также присутствуют проблемы с концентрацией, памятью и мыслительной активностью, нарушения сна, мышечные и суставные боли без видимой причины, частые головные боли, наблюдается увеличение усталости и других симптомов после физической или умственной активности, ощущение „тумана в голове“ — непонятное состояние, когда сложно сосредоточиться или мыслить ясно», — говорят терапевты.

Развиться синдром может по ряду причин или даже их сочетанию. Провокаторами бывают вирусные инфекции, иммунные нарушения, стресс, депрессия, генетическая предрасположенность, экологические факторы или образ жизни.

«Синдром хронической усталости настигает в любом возрасте, но чаще диагностируется у людей 30—50 лет, особенно у женщин», — информируют врачи.





Лечиться следует комплексно:

• врач может назначить антидепрессанты, обезболивающие средства или препараты для улучшения сна;

• работа с психологом или психотерапевтом позволит справиться с эмоциональными проблемами и стрессом;

• постепенное увеличение физической активности, адаптированное к возможностям пациента, значительно улучшит самочувствие;

• здоровое питание, режим сна и отдыха, управление стрессом окажут положительное влияние на здоровье.

Если вы подозреваете у себя синдром хронической усталости, обратитесь к терапевту. Врач проведет первоначальное обследование, исключит другие заболевания и при необходимости направит к неврологу, психотерапевту или инфекционисту.

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