Как проявляется неинфекционный насморк

Что делать, если постоянно заложен нос

Если вы по утрам просыпаетесь с заложенным носом и головной болью — последнее связано с недостаточным получением мозгом кислорода. Ваш нос в течение дня то дышит, то нет, вы периодически чихаете и страдаете от течения из носа, а когда лежите на правом боку — не дышит правая половина носа, а если на левом — то левая? А может, еще и частенько храпите во время сна? Вероятно, у вас вазомоторный ринит.

«Ринит, он же насморк, чаще всего бывает при ОРВИ или аллергии, но случаются ситуации, когда ни инфекция, ни аллергия не являются причиной насморка, — тогда ставится диагноз „вазомоторный ринит“. Это заболевание слизистой оболочки полости носа, возникающее из-за нарушения регуляции тонуса мелких сосудов», — объясняет оториноларинголог высшей квалификационной категории Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Светлана Милюкова.

Неинфекционный насморк сопровождается периодической заложенностью носа, возникающей в связи с изменением положения тела, климата, физической нагрузки или без видимой причины. Часто заложенность отмечается только с одной стороны. Также из носа отходят водянистые или слизистые выделения, происходит частое чихание и ухудшение обоняния.

Каковы причины вазомоторного ринита:

• рефлекторная — ринит как ответ на прием острой или горячей пищи, алкогольных напитков, воздействие холодного воздуха, резко пахнущих веществ, яркого солнечного света;

• медикаментозная — заложенность носа после длительного употребления сосудосуживающих капель или других препаратов — гормонов, гипотензивных средства и прочего;

• идиопатическая — случай, когда причину установить не удается, но анатомические особенности, например искривление носовой перегородки из-за травмы или патологического развития, гипертрофия нижних носовых раковин, могут повлиять на кровоснабжение слизистой носа и вызвать вегетативный насморк.

Иногда вазомоторный ринит может сочетаться с аллергическим. Подбор лечения в каждом случае будет индивидуальным, поэтому, если вам надоел постоянный насморк, следует посетить оториноларинголога.