Как проявляется гормональный срыв у женщин

Какие анализы сдать, чтобы помочь организму

Обычно под гормональным срывом у женщин подразумевают нарушение менструального цикла. Возможных причин этого явления может быть несколько, а первая — это дисфункция яичников, которая случается при заболеваниях репродуктивной системы, щитовидной железы, гипофиза, гипоталамуса, от стрессов и психических расстройств, а также после прерывания беременности или приеме медикаментов, влияющих на работу яичников.

«Приводят к проблеме также инфекции, передаваемые половым путем, — бактерии и вирусы, вызывающие воспаление органов мочеполовой системы и нарушающие их функции. Либо онкологические заболевания — рак шейки матки, матки, яичников. Или неправильный прием гормональных препаратов, например оральных контрацептивов», — рассказывает эндокринолог Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Челябинска Наталья Краснопеева.

Для определения причины гормонального нарушения придется посетить гинеколога, эндокринолога или гинеколога-эндокринолога и пройти расширенную диагностику. В перечень обследований войдет сдача пролактина — его повышенный уровень может указывать на наличие опухоли гипофиза, проверка уровня тестостерона — при его недостатке происходит сбой менструального цикла, снижается либидо, нарушается работа потовых и сальных желез, а от избытка появляется лишний вес, поликистоз яичников и бесплодие.





«Кому-то надо проверить фолликулостимулирующий гормон, он является показателем фертильности для женщин. Проверяется и концентрация эстрогенов — группы гормонов, отвечающих за вторичные половые признаки, подготовку репродуктивной системы к беременности. Эти гормоны обеспечивают выход яйцеклетки в половые пути и возможность ее оплодотворения после овуляции, вызывают развитие молочных желез, стимулируют либидо. При недостатке нарушается менструальный цикл, случаются выкидыши, развиваются остеопороз, опухоли в молочных железах, эрозии шейки матки, атеросклероз, ожирение, депрессия, различные вегетативные нарушения», — говорит Наталья Краснопеева.

Также врач может заинтересоваться лютеинизирующим гормоном пациентки — в зоне его ответственности рост и развитие фолликулов, формирование желтого тела, стимуляция овуляции. При нехватке гормона у женщин сбивается цикл и случается бесплодие.

Проверить могут и прогестерон — это уникальный женский гормон, способствующий успешному зачатию и вынашиванию ребенка. Во время беременности веществом подавляется сокращение матки. От прогестерона зависит и качество грудного вскармливания. Когда его мало, развиваются воспалительные процессы в матке, беспокоят чрезмерно обильные и болезненные месячные, нарушается овуляция, имеется угроза выкидыша, начинаются проблемы с кожей.

Еще сдаются андрогены — это мужские половые гормоны, которые вырабатываются у женщин в малых количествах, но выполняют важнейшую функцию, являясь необходимым и обязательным предшественником выработки женских гормонов эстрогенов. Они стимулируют рост волос и кроветворение, ускоряют рост костей.

Также врач может направить на диагностику заболеваний, передающихся половым путем, и сдачу онкомаркеров.