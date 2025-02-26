Как провести День неторопливости

Он учит не упустить главное в жизни

К сожалению, человек зачастую задумывается о том, что для него по-настоящему важно, лишь тогда, когда переживает трудный или опасный период в своей жизни. С целью напоминания о значимости жизни и наслаждении каждым ее моментом итальянцы учредили Международный день неторопливости, который сегодня отмечают уже свыше 90 городов мира.

«Как важно замедлиться за повседневной суетой, мы понимаем только в критических ситуациях. Чтобы жизнь не прошла мимо, почаще думайте о том, что в действительности очень важно для вас: о семье, своем хобби, верных друзьях, например», — говорят психологи.

Сегодня можно устроить семейное чаепитие и уделить больше внимания родным, посетить выставку или концерт, чтобы насладиться искусством, или купить что-то для увлечения, которым вы давно мечтали заняться, но все время откладывали.