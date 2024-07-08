Как противостоять главным аллергенам лета

Какие симптомы говорят о нежелательной реакции организма

Это для одних лето — радостный период, другим же приходится давать отпор аллергическим реакциям на цветение, солнце и даже насекомых. Главным аллергеном летнего времени, конечно, является пыльца растений, она становится причиной чихания, насморка, свербения в носу, слезотечения, заложенности носа, кашля, одышки, покраснения и кожного зуда.

«Чтобы облегчить самочувствие, нужно следить за прогнозом пыльцевой нагрузки через специальные сайты или приложения, где можно узнать, когда уровень пыльцы в воздухе повышен, и ограничить время пребывания на улице в это время. Раннее утро и поздний вечер наиболее благоприятны для прогулок. Важно принимать назначенное лечение, носить солнцезащитные очки и шляпу (они ограждают глаза и кожу от раздражающего действия пыльцы) и чаще мыть руки и лицо», — рассказывает главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Челябинской области в Челябинском городском округе Юлия Покалюхина.

Угроза исходит и от насекомых, особенно ос, пчел, шершней, комаров. От них могут быть крапивница, зуд, отечность, покраснения, боль, а в тяжелых случаях даже анафилактический шок.





«Следует избегать яркой одежды, сильных духов и сладких напитков — они привлекают насекомых. Быть осторожными с пищей на улице — насекомые могут залететь в еду. Наносить на кожу и одежду репелленты, если на них нет аллергии. Носить светлую одежду — она менее интересна насекомым», — рекомендует доктор.

Конечно, аллергеном может быть пища, и обычно организм реагирует на клубнику, малину, землянику, персики, абрикосы, черешню, орехи, морепродукты. Симптоматика бывает в виде тошноты, рвоты, диареи, сыпи, крапивницы, отека губ и языка.

«Избегайте пищи, на которую у вас аллергия. Читайте этикетки, проверяя состав, чтобы убедиться, что в продуктах нет аллергенов. Готовьте дома, так вы сможете контролировать ингредиенты», — отмечает специалист.

Летнее солнце тоже может огорчить и вызвать солнечную крапивницу или фотодерматит, когда от контакта со светилом появляются зуд, сыпь и волдыри. Чтобы обезопасить себя, нужно наносить на кожу солнцезащитный крем с высоким SPF-фактором. Делают это за 20 минут до выхода на улицу и повторяют каждые два часа. Также следует отдавать предпочтение одежде из плотных тканей с длинными рукавами, а еще носить шляпу. И лучше не выходить на солнце в пиковые часы его активности — с 11 до 16.