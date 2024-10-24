Как протекает «ходячая пневмония»

Какие осложнения она приносит

В российском Минздраве фиксируют распространение микоплазменной пневмонии. Медики отмечают, что пациенты каждой возрастной группы справляются с болезнью, потому микоплазменную пневмонию даже называют «ходячей пневмонией», ведь протекает она в основном легко, но есть нюансы.

«Болезни присущ приступообразный, мучительный сухой кашель, усиливающийся на протяжении нескольких дней. Еще пациенты жалуются на головные боли, боли в горле, общую слабость, боли в мышцах и повышенную температуру. В начале заболевание схоже с другими респираторными инфекциями, включая грипп, но постепенно симптоматика нарастает», — сообщают инфекционисты.

Несмотря на наличие хорошего прогноза, микоплазменной пневмонии свойственно усугублять хронические патологии здоровья, например сахарный диабет или бронхиальную астму.