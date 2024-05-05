Как приготовить полезный лимонад

В напитке не должно быть сахара

Вы готовы к приближающемуся лету? Если нет, тогда забирайте себе рецепты освежающего полезного лимонада. В нем совсем нет добавленного сахара, который не то что не утоляет, а лишь усиливает жажду.

«В правильном лимонаде должен быть лимонный сок или сок иного цитруса, также напиток допускается разнообразить мятой, имбирем, корицей, ванилью, гвоздикой. Чтобы лимонад приносил только пользу, сахар можно заменить эритритом, стевией, изомальтом. Если лимонад готовится с мандаринами, апельсинами, грейпфрутами, можно и вовсе обойтись без подслащивания», — говорит технолог общественного питания Василий Викторенков.

Для приготовления классического ПП-лимонада возьмите: лимон — 6 шт., воду — 300 мл, подсластитель — по вкусу, минеральную воду — 1,2 л.

Приготовление. Всыпьте в воду подсластитель и поставьте на средний огонь, пока он полностью не растворится. Выжмите лимонный сок в отдельную тару, соедините его с минеральной водой, а также влейте обычную подслащенную воду. Охлаждайте напиток в течение двух часов. Для подачи кувшин украшается лимоном и мятой. При желании в напиток добавляют лед.

Отметим, благодаря лимонной кислоте организм получает антисептическое, антибактериальное, противовоспалительное воздействие. Лимонад прекрасно подходит для укрепления иммунитета.

Еще можно сделать лимонад с грейпфрутом и медом. Вам потребуется: вода — 1 л, лимон — 6 шт., грейпфрут — 3 шт., мед — 4 ст. л.

Приготовление. Также на среднем огне держите воду с медом, пока не случится его полное растворение. Затем остудите. Разрежьте на дольки один грейпфрут и один лимон, из остальных цитрусов выжимайте сок. Сок смешайте с медовой водой, положите в кувшин дольки фруктов, охладите и наслаждайтесь питьем.