Как приготовить низкокалорийную пасху

Блюдо можно сделать даже с шоколадом

Кто-то весной соблюдает пост, кто-то сидит на диете, но всем точно захочется полакомиться творожной пасхой в самый важный христианский праздник. Чтобы наслаждаться угощением, не переживая о высокой калорийности, предлагаем вам приготовить особую, диетическую пасху.

Рецепт 1.

Вам понадобится: нежирный творог — 500 г, сухофрукты — 150 г, стевия — по инструкции.

Приготовление: творог измельчаем при помощи блендера, чтобы консистенция стала однородной. Сухофрукты (по вкусу) отвариваем в воде со стевией на протяжении пяти минут и мелко нарезаем. Далее нужно смешать творог, стевию и сухофрукты, выстелить форму марлей, выложить в нее творожную массу и поставить под пресс в холодильник на 12 часов.

«Рассчитать количество стевии можно, ориентируясь на информацию на упаковке. Соотношение сладости стевии к сахару составляет 1:100, то есть одним граммом стевии удается заменить 100 граммов сахара», — говорит технолог общественного питания Василий Викторенков.

Рецепт 2.

Вам понадобится: нежирный творог — 450 г, мед — 2 ст. л., какао — 2 ст. л., сухофрукты — 100 г.

Приготовление: творог сделайте однородным, взбив блендером. Вмешайте в него мед, какао, распаренные и измельченные ножом сухофрукты. Выложите массу в форму с марлей, положите пресс и уберите в холодильник на 12 часов.

Такую пасху можно сделать полосатой, если вмешать какао только в половину творожной массы и выкладывать, чередуя слои.