В стрессовой ситуации некоторые люди начинают больше есть, так у них получается временно совладать со своими негативными эмоциями. Однако, когда стремление заедать проблемы становится привычкой, человек набирает лишние килограммы и даже может столкнуться с ожирением.
«Когда мы нервничаем или испытываем недовольство, зачастую начинаем больше есть. От пищи получаем положительные эмоции и таким образом компенсируем стресс. Потому что еда — это самый доступный, самый неосуждаемый антидепрессант», — говорит врач-эндокринолог клиники ЮУГМУ Минздрава России Елена Белашкина.
Как избежать переедания:
• Принимайте пищу не менее 3 раз в день, а лучше 3—5 раз небольшими порциями.
• Не пропускайте завтрак и не доводите себя до чувства голода.
• Попробуйте заменить свою обычную тарелку на тарелку меньшего размера.
• Откажитесь от промышленной еды (фастфуда, полуфабрикатов, колбас, чипсов, сухариков, соусов, фруктовых соков и сладких газированных напитков).
• Отдавайте предпочтение цельнозерновым крупам, макаронам из твердых сортов.
• Избегайте жареных продуктов.
• Увеличьте объем съедаемых овощей, фруктов и ягод до 400 г/день.
• В каждый прием пищи включайте белковые продукты (творог, постное мясо, рыбу, яйца, сыр, бобовые).
• Отдавайте предпочтение таким напиткам, как вода и чай.
• Давайте себе каждодневную физическую нагрузку по 30—60 минут или хотя бы 150 минут в неделю.
• Ежедневно высыпайтесь.