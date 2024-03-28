Как предотвратить стрессовое переедание

Чтобы избежать ожирения, нужно учесть некоторые правила

В стрессовой ситуации некоторые люди начинают больше есть, так у них получается временно совладать со своими негативными эмоциями. Однако, когда стремление заедать проблемы становится привычкой, человек набирает лишние килограммы и даже может столкнуться с ожирением.

«Когда мы нервничаем или испытываем недовольство, зачастую начинаем больше есть. От пищи получаем положительные эмоции и таким образом компенсируем стресс. Потому что еда — это самый доступный, самый неосуждаемый антидепрессант», — говорит врач-эндокринолог клиники ЮУГМУ Минздрава России Елена Белашкина.

Как избежать переедания:

• Принимайте пищу не менее 3 раз в день, а лучше 3—5 раз небольшими порциями.

• Не пропускайте завтрак и не доводите себя до чувства голода.

• Попробуйте заменить свою обычную тарелку на тарелку меньшего размера.

• Откажитесь от промышленной еды (фастфуда, полуфабрикатов, колбас, чипсов, сухариков, соусов, фруктовых соков и сладких газированных напитков).

• Отдавайте предпочтение цельнозерновым крупам, макаронам из твердых сортов.

• Избегайте жареных продуктов.

• Увеличьте объем съедаемых овощей, фруктов и ягод до 400 г/день.

• В каждый прием пищи включайте белковые продукты (творог, постное мясо, рыбу, яйца, сыр, бобовые).

• Отдавайте предпочтение таким напиткам, как вода и чай.

• Давайте себе каждодневную физическую нагрузку по 30—60 минут или хотя бы 150 минут в неделю.

• Ежедневно высыпайтесь.