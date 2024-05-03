Как правильно выходить из поста

Расширять меню следует постепенно

Воздержание от мяса, яиц, рыбы и молочной продукции на протяжении сорока дней Великого поста предполагает осторожный переход к привычному питанию, потому что пищеварительной системе требуется время на совершение перенастроек.

В день Пасхи с обилием угощений на столе сложно удержаться, но помните, что неуемность в пище может привести вас на больничную койку. Поэтому выход из поста должен быть планомерным. Нужно питаться небольшими порциями до четырех-пяти раз в день.

Важно соблюдение питьевого режима. Главное — употреблять воду, по 30 мл на один килограмм массы тела. Также допускаются минеральная вода, травяные чаи, компоты.

«В день Пасхи ранее постящимся следует съесть лишь одно яйцо, кусочек кулича и творожную пасху, тоже в небольшом количестве, остальная пища должна быть легкой. Вообще, творог, как ферментированный продукт с обилием белка, возвращается в меню на четвертый-пятый день по окончании поста. Жирность творога не должна превышать 5%», — говорят гастроэнтерологи.

Следующие 3—5 дней рекомендуется питаться легкими супами и крем-супами из овощей, белой рыбой или паровыми рыбными котлетами. К рыбе также выбирайте овощи и можно рис.





Постепенно в рацион возвращается мясо. К окончанию Пасхальной недели можно побаловать себя запеканкой или тефтелями, и лучше из мяса птицы.

В первую неделю надо осторожничать с выпечкой и прочими блюдами, где используется тесто: от них стремительно повышается глюкоза, и можно столкнуться с панкреатитом, гастритом, вздутием кишечника. Сладости лучше заменить запеченными фруктами, фруктовыми салатами, пастилой, сухофруктами, медом.

«Помните, сытость во время трапезы ощущается не сразу, а по прошествии 20—40 минут, потому важно быть умеренными в питании, во избежание раздражения пищеварительного тракта, его перегрузки и избытка калоража и последующего набора веса», — предупреждают врачи.

При хронической патологии ЖКТ-органов на выход из поста может уйти не 6—7 дней, а порядка двух недель. Главное — не торопиться с потреблением творога, мяса, колбас и сосисок, а также не перебарщивать с порциями.

Способствуют пищеварительной функции легкие физические нагрузки. Например, можно устраивать вечерние прогулки после ужина — это еще и улучшит ваш сон.

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