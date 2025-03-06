Как правильно приготовить замороженные овощи

Что позволит сохранить в них больше витаминов

С помощью замороженных овощей легко удается пополнять свой рацион витаминами и минералами. Заморозка позволяет сохранить питательные вещества продуктов, но важно знать, как правильно готовить овощи, чтобы получать максимум пользы.

Главное — не размораживайте овощи перед приготовлением. Один из лучших способов сохранить питательные вещества — готовить овощи прямо из морозильной камеры. Размораживание может привести к потере витаминов и минералов, особенно водорастворимых, таких как витамин C.

«Используйте минимальное количество воды. При варке овощи могут оставлять часть своих полезных веществ в воде. Лучше готовить на пару или запекать овощи. Если выбираете их жарить, добавляйте меньше масла», — говорит технолог продукции общественного питания Василий Викторенков.

Сократите время приготовления. Чем меньше времени овощи подвергаются термической обработке, тем больше питательных веществ они сохранят. Обычно замороженные овощи готовятся быстрее, чем свежие. Следуйте инструкции на упаковке и не передержите продукт. Чтобы получить пользу и ощутить полноту вкуса, ешьте овощи сразу после приготовления.

Не кладите много соли. Избыточное количество соли не только испортит вкус, но и негативно отразится на здоровье. Лучше добавлять к овощам натуральные травы и специи для усиления аромата.