Как правильно готовить замороженные овощи

Сохраняет ли такой продукт свою пользу

Замороженные овощи очень удобно использовать в ежедневном приготовлении пищи. Продукты сохраняют большую часть своих питательных качеств и вкусовых характеристик, поскольку замораживание замедляет разрушение клеточных структур.

«Для правильного употребления замороженных овощей важно учесть некоторые моменты. Замороженные овощи не моют и не подвергают разморозке перед приготовлением. Обязательно нужно проверять срок годности продукта на упаковке и не использовать овощи по истечении указанной даты. Также важно знать, что такие овощи отправляют в готовящееся блюдо ближе к окончанию термической обработки, а не с самого начала», — говорит технолог общественного питания Василий Викторенков.

Шоковая заморозка, используемая на производстве, позволяет сохранить и форму, и цвет, и питательную ценность овощей. Однако дома человек может лишить свой обед пользы, если начнет размораживать овощи перед приготовлением. Как было сказано выше, замороженные овощи отправляем на огонь, как достанем из морозильной камеры.

Когда рецепт все же предполагает использование размороженных продуктов, достаньте пакет с овощами из морозилки и разместите его на ночь на нижней полке холодильника. Только не вскрывайте упаковку: нельзя, чтобы к овощам поступал воздух.

И еще. Если вы разморозили овощи, не ленитесь и готовьте: повторная заморозка продуктам противопоказана.