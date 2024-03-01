Как повысить уровень гормона счастья

Это поможет лучше себя чувствовать в межсезонье

Приход весны не может не радовать, однако период межсезонья для большинства людей является непростым временем, если учесть, что суточные перепады температурного режима могут достигать 20°C, а оттепель сменяться снегопадом. Легче перенести борьбу зимы и весны поможет гормон счастья. Как его повысить?

«Когда уровень гормона счастья в норме, мы бодры и оптимистичны, у нас хорошее настроение, удаются все дела. Помочь своему организму вырабатывать достаточное количество серотонина и чувствовать себя лучше можно при помощи еды. Ешьте жирную рыбу, яйца, семена и орехи, бобовые, сыр, мясо — это продукты с высоким содержанием белка, рибофлавина и витамина В6. Они помогают синтезу гормона счастья. Идеально дополнить их углеводами — цельнозерновым хлебом или овощами», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Снизить уровень стресса и почувствовать себя счастливее поможет сеанс, а лучше курс массажа, занятия йогой или танцами, любимая музыка и расслабляющая ванна.

«Если за окном светит солнышко, сходите на прогулку. В солнечный день настроение всегда лучше, чем в пасмурный. Солнечный свет благотворно влияет и на психику, и на гормональный фон», — советует доктор.

Еще оказать нужный эффект могут добавки с триптофаном — предшественником серотонина. Также триптофан способствует насыщению, то есть помогает избавиться от лишних килограммов, что весьма приятно сделать весной. Отметим, какие-либо добавки или витамины должны назначаться только врачом после консультации.