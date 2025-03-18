Как повысить свой психологический иммунитет

Очень важно научиться жить настоящим

В жизни каждого человека случаются испытания, и, если кому-то удается легко преодолевать их, не выбиваясь при этом из колеи, другие застревают в проблемах, надолго лишаясь психологического равновесия. Почему так происходит?

«У каждого из нас есть свой внутренний щит — психологический иммунитет. Он помогает нам пережить трудности, стресс, негативные эмоции, не сломаться под давлением обстоятельств и быстрее восстанавливаться после неудач. Регулярный сон, правильное питание, физическая активность и отдых — все это помогает поддерживать психику в тонусе. Но, кроме этого, можно тренировать свой психологический иммунитет. Научитесь жить здесь и сейчас, не зацикливаясь на прошлом и не тревожась о будущем», — говорит старший психолог Областной специализированной психоневрологической больницы № 1 Челябинска Сергей Козулин.

Специалист советует не бояться своих негативных эмоций, а принимать их, не осуждая себя. Ключом к психологической устойчивости является умение адаптироваться к изменениям. Важно помнить, что у любой проблемы есть несколько путей решения.

На состояние психики человека также сильно влияет его окружение. Общаться следует с людьми, которые поддерживают и вдохновляют.

Еще каждый прожитый день нужно благодарить хотя бы за три вещи, что вам даны. Это может быть что-то большое — вроде поддержки близких, или маленькое — вроде вкусного завтрака. Такая практика позволяет переключить внимание с проблем на позитивные моменты.

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