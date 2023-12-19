Как поцелуй может вызвать рак горла

Провоцирующим фактором является заражение ВПЧ

Онкопоражения ротоглотки зачастую бывают связаны с активностью вируса папилломы человека (ВПЧ) в организме. Обычно передача вируса осуществляется при половых контактах, в том числе оральном сексе, заразиться можно даже при поцелуе. А еще ВПЧ переходит от матери к ребенку во время естественных родов либо от несоблюдения гигиенических правил (использование чужого полотенца, щетки или бритвы), также инфицирование возможно в бане, спортзале, бассейне.

«Наличие ВПЧ в организме не говорит о 100% развитии онкологии, не вирус становится причиной рака, но он делает человека более уязвимым перед злокачественными процессами. Так, раку горла может способствовать переродившаяся лимфоидная ткань, подвергающаяся негативному воздействию от курения или употребления алкогольных напитков», — говорят онкологи.

На развитие онкологической патологии в горле могут указывать:

• болезненные или дискомфортные ощущения, когда человек глотает;

• если кажется, что в горло попало инородное тело или там застрял ком;

• образование уплотнений в области шеи;

• изменившийся запах ротовой полости, чувство гнилостности;

• кровяные примеси в слюне;

• появившаяся хрипота голоса;

• сложность при открывании ротовой полости.