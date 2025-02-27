Как потребление сладкого связано с появлением варикоза

Флебологи тоже рекомендуют ограничивать сахар в рационе

Познакомиться с варикозом можно в любом возрасте, и причина его развития может быть не только в сидячем образе жизни, работе на ногах, наследственности, вредных привычках или беременности, но и в большом количестве сахара в питании.

«Чистый сахар и сахар, входящий в состав сладостей, арахисовых и шоколадных масел, сиропов и прочей подобной снеди, провоцирует в организме производство инсулина, от повышения которого нарушается метаболизм», — предупреждают флебологи.

Научно доказано, что метаболический синдром сопряжен с развитием варикозного расширения вен, поскольку при избыточной массе тела создается дополнительная нагрузка на венозную систему нижних конечностей, затрудняющая отток крови, а малоподвижностью усугубляются застойные явления. Жировой тканью, в свою очередь, вырабатываются компоненты, вредящие работе сосудистых стенок. Избыток глюкозы в крови также становится разрушителем для сосудов.