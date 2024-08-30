Как помочь ребенку справиться со стрессом перед 1 сентября

Взрослые должны демонстрировать спокойствие

Первое сентября, символизирующее начало учебного года, может вызывать у многих детей стресс и тревогу, спровоцированные различными факторами: изменением окружения, новыми учителями, необходимостью адаптироваться к учебной нагрузке или даже страхом перед общением с одноклассниками. Задача родителей при этом — помочь детям справиться с неприятными эмоциями и настроить их на позитивный старт.

«Начните с разговора с ребенком о его чувствах. Спросите, что конкретно его беспокоит. Убедитесь, что он понимает, что его переживания нормальны и что вы готовы выслушать. Заверьте его в том, что вы рядом и поддержите в любой ситуации», — говорят психологи.

Стресс у школьника может быть вызван и тем, что родители откладывают подготовку к учебе на последний момент. Лучше постепенно и без нервов приобретать все товары к школе, обсуждая при этом предстоящий год и ожидания от него, а также предметы, которые интересны и скучны для вашего ребенка и почему. Поговорите о мечтах, целях и страхах ребенка, связанных с учебным процессом.





Также заранее следовало бы нормализовать режим школьника, нарушенный в летние каникулы. И обязательно составьте ребенку график на неделю, расписав по часам занятия: школу, уроки, секции, питание, гигиену, прогулки, сон. Расписание снижает уровень стресса и создает ощущение предсказуемости.

«Создайте положительные ассоциации с Первым сентября. Например, можно организовать семейный обед или ужин в честь начала нового учебного года, а еще создать традицию — делать фотосессию в первый день школы или написать пожелания друг другу», — советуют специалисты.

Полезно научить ребенка простым техникам релаксации — глубокому дыханию или медитации, чтобы он справлялся с тревогой в стрессовых ситуациях.

Станьте примером для своего ребенка. Дети часто копируют поведение родителей. Постарайтесь показывать спокойствие и уверенность в связи с началом учебного года. Ваше позитивное отношение будет для чада важным источником поддержки.