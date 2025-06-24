Как помочь коже при ожоге борщевиком

Сок растения может вызвать серьезные поражения покровов

Конец июня — время начала цветения борщевика: это опасное растение, контакт с соком которого способен вызвать сильнейшие химические ожоги. Токсичность сока борщевика усугубляется воздействием ультрафиолета, что приводит к острым воспалениям кожи.

«Реакции не будет непосредственно вскоре после контактирования с борщевиком, а вот на следующий день можно наблюдать эритему и отечность, пузыри, зуд, жжение и покалывание, а по окончании воспалительного процесса — шелушение и пигментацию», — предупреждают дерматологи.

При попадании сока борщевика на кожу нужно:

• промыть пораженное место под струей проточной воды;

• исключить контакт кожи с ультрафиолетовым излучением — этого нельзя допускать даже находясь дома;

• закрыть поврежденный участок хлопчатобумажной тканью;

• выпить антигистаминное средство и нанести на кожу крем против аллергических реакций.





«Если сок борщевика попал в глаза, их нужно скорее промыть водой, выпить таблетки от аллергии и без промедления обратиться за медицинской помощью», — отмечают врачи.

При контакте с соком растения есть риски осложнений в виде повышенной температуры, недомогания и слабости. При аллергии вероятно появление ангионевротического отека лица, рта и дыхательных путей. Наличие гноя на ране при лопнувшем пузыре чревато развитием пиодермии.

Средняя продолжительность заживления ожогов от борщевика — 7—14 дней. Пятна на месте поражения могут оставаться до года и дольше.

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