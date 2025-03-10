Как помочь человеку при сердечном приступе до приезда скорой

Можно ли давать пострадавшему нитроглицерин

Сердечный приступ, он же инфаркт, — это результат повреждения сердечной мышцы на фоне уменьшения или полного прекращения кровотока в кровеносном сосуде, питающем миокард.

На что жалуется человек при сердечном приступе:

• сдавливание или жжение в центре груди, которое может охватывать всю переднюю поверхность грудной клетки;

• боль или дискомфорт, распространяющиеся к шее, нижней челюсти, зубам, спине, рукам (чаще к левой) и верхней части живота;

• сильную слабость, холодный пот, тошноту, ощущение нехватки воздуха и страх.

Стоит отметить, что покалывающие боли в левой половине грудной клетки с локализацией в одной точке, усиливающиеся при глубоком дыхании, перемене положения тела, многочасовые или многодневные, не меняющие своей интенсивности, не относятся к признакам сердечного приступа, но с ними тоже следует показаться врачу.





При подозрении на сердечный приступ нужно сразу вызвать медиков по номерам 103 или 112. Не ждите, пока боль пройдет. Постарайтесь уложить больного или помочь ему занять удобное положение сидя. Ослабьте тесную одежду, а если помещение душное — откройте окно.

«Можно принять нитроглицерин в форме спрея или положить таблетку под язык, если препарат ранее уже был назначен. Однако его нельзя применять при отсутствии предписания врача либо при слабости, головокружении, потемнении в глазах или пониженном артериальном давлении — менее 110 миллиметров ртутного столба», — информирует старший врач-кардиолог станции скорой медицинской помощи города Челябинска Константин Лазарев.

Во время сердечного приступа категорически запрещено ходить, управлять автомобилем, курить или принимать пищу. Больному нужно обеспечить полный покой до прибытия медиков.