Как пользоваться наушниками и не повредить слух

Помимо уровня громкости, нужно следить за их чистотой

Сложно представить себе современную жизнь без наушников, они дают нам возможность наслаждаться любимой музыкой, слушать подкасты и аудиокниги и, конечно, с удобством общаться. Однако неправильное использование наушников приводит к серьезным проблемам со слухом. Как защитить свое здоровье?

Важно выбирать качественные наушники с хорошим звукоизвлечением, которые позволяют слушать музыку на сниженном уровне громкости. Наушники с шумоподавлением помогут избежать необходимости увеличивать громкость в шумной обстановке, но они опасны тем, что способны провоцировать глухоту.

«Если человек лишается возможности слышать окружающие звуки и реагировать на них, нервной системе и мозгу придется соответствующе отвечать. Сделав для себя тишину привычным явлением, человек утратит способность обрабатывать и распознавать звуки, что повлечет за собой дисфункцию мозга», — говорят оториноларингологи.





По этой причине пользоваться наушниками с шумоподавлением на постоянной основе не следует, а попав в шумную среду, будет полезнее для ушей вытащить любые наушники, отказавшись временно от прослушивания музыки и предотвращая излишнее воздействие на органы слуха.

«Рекомендуется не превышать 60% от максимального значения громкости на вашем устройстве. Если вы не слышите окружающие звуки, это знак того, что громкость слишком высокая», — предупреждают врачи.

Также не стоит все время находиться в наушниках, ежедневное их использование не должно превышать четырех часов, а еще каждый час нужно делать перерывы хотя бы на 10 минут. Это поможет уменьшить нагрузку на слуховые рецепторы и снизить риск повреждения.

Не забывайте соблюдать гигиену. Чистота наушников — важный аспект их безопасного использования. Ежедневно очищайте наушники от грязи и бактерий, чтобы защититься от инфекций уха. И не делитесь своими наушниками с другими людьми.