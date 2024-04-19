Как похудеть по методу «30‑30‑30»

Новый тренд подойдет не всем

Социальные сети пестрят новым методом похудения к лету, называется он «30‑30‑30». В чем же его особенность?

Необходимо съедать 30 граммов белка утром в течение 30 минут после пробуждения, а также 30 минут в день уделять легкой физической активности. Легко запомнить и просто выполнить, но подходит схема не каждому.

«Хорошо зайдет тем, кто не ест по утрам или ест нездоровую, высокоуглеводную пищу. Еще „30‑30‑30“ может быть полезен для больных сахарным диабетом — помогает свести к минимуму повышение уровня глюкозы в крови. Но метод не универсальный. Если у вас есть четкий план питания, который вы соблюдаете, не нарушайте его. Если много занимаетесь в зале и у вас интенсивные тренировки по утрам, тоже не ваша тема», — говорит заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

Отметим, мужчинам в сутки требуется 75—114 граммов белка, женщинам — 60—90 граммов. Пятьдесят процентов белковой пищи должно иметь животное происхождение.

Важно! 30 граммов белка — это не 30 граммов курицы или творога, смотрим именно на количество вещества в продукте. Например, в 100 граммах творога содержится до 16 граммов белка.

И конечно, мало считать только белок. Похудение требует учета пищевой ценности и других продуктов, ведь организм должен получать разнообразные вещества.