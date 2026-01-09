Как подготовить себя к работе после новогодних каникул

В продолжительные выходные обычно сбивается режим

Основная проблема возвращения к привычному трудовому распорядку после долгих праздников заключена в нарушенном режиме дня. Многие люди в каникулы ложатся спать сильно за полночь, а просыпаются только в обед. Как же подготовить себя к надвигающейся рабочей неделе, когда от новогодних каникул остается чуть больше двух суток?

Заканчивайте с сериалами и прочими «важными» делами, которые не дают вам вовремя лечь в постель. Ничего ценнее хорошего сна быть не может, потому уже сегодня, и завтра тоже, — ложиться спать лучше до 12 ночи, а вставать утром пораньше. Тогда воскресенье и следующий за ним понедельник не станут такими стрессовыми.

«Отсыпаться на каникулах — затея плохая. Доказано, что выспаться впрок никак нельзя. Для здоровья важен ежедневный качественный отдых, а не эти качели с недосыпом и „спячкой“. Избыток сна, как и недосып, также вредит нервной системе. Пересыпы сказываются на обменных процессах и артериальном давлении, и могут даже способствовать развитию сахарного диабета», — говорят терапевты.





Пора заканчивать и с перееданием. Если все каникулы вы плотно ели на ночь, у вашего организма просто не было возможности нормально восстанавливаться и готовиться к новому дню, потому что в ночное время он был занят перевариванием пищи.

Если в праздники вы забыли не только про нормальные сон и питание, но и про физическую активность, стоит вернуться к тренировкам. Упражнения помогут прийти в тонус и обеспечат энергией. Только не занимайтесь поздно вечером, чтобы не вызвать бессонницу. Вечерами полезно устраивать прогулки на свежем воздухе.

В воскресенье составьте список задач на первую трудовую неделю. Это поможет структурировать мысли и настроиться на рабочий лад. Уделите немного времени дыхательным упражнениям или медитации, чтобы минимизировать подступающий стресс и повысить концентрацию внимания. Во благо будут процедуры ухода за кожей лица и тела — забота о внешнем виде способствует хорошему самочувствию.

