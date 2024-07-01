Как побороть в себе трудоголика

Обилие усиленной работы имеет побочные эффекты

Начальство любит трудоголиков, ведь они могут выполнять большое количество работы без жалоб и даже не всегда просят повышения. Но и у трудоголика со временем истощаются ресурсы и ухудшается здоровье, что затем также плохо отразится и на производительности труда. Поэтому врачи строго рекомендуют соблюдать баланс между делами и отдыхом.

«У трудоголиков риск сердечных заболеваний возрастает на 67%, а вероятность развития депрессии увеличивается в два раза. Также трудоголизм может привести человека к другой зависимости — алкоголизму. Риск соприкоснуться с этим недугом у тех, кто горит на работе, на 11% выше, чем у остальных, причем социальный статус и материальное положение тут роли не играют. Еще семьи трудоголиков распадаются на 40% чаще», — говорит главный врач Городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Это не все минусы, но и их достаточно, чтобы понять тяжесть «побочки» при трудоголизме.

Признаки трудоголизма:

• постоянное чувство вины за невыполненную или плохо выполненную работу;

• мимолетное ощущение прилива сил и удовольствия во время работы, сменяющееся беспокойством;

• боязнь невыполненных дел и желание все проконтролировать, даже ценой покоя коллег и близких;

• вас ничего не останавливает, и вы звоните коллегам в нерабочее время и даже выходные по любым вопросам.

Лучше всего с трудоголизмом обращаться к психологу, но, если вы не готовы или не хотите, попробуйте следующее:

• займите себя чем-то, кроме работы, организуйте досуг с родными или друзьями — здесь важно четко обозначить время встречи, чтобы в голове горела лампочка, что это важная задача: например, в пятницу идем на семейный ужин в ресторан в 19 часов или трижды в неделю плаваем в бассейне в 20:00 и т. п. И вообще, прописывайте план ваших занятий на каждый вечер, но не включайте туда работу — только личные дела;

• определите физиологичные рычаги для дома и работы, например, запах кофе — рабочее время, а вечерами кофе не пьете, либо — звук захлопывания автомобильной дверцы вечером у дома означает, что теперь у вас личное время и следующая работа будет только завтра;

• уясните, что коллег не нужно беспокоить после 18 часов (если вы работаете до 6 вечера), им также не надо звонить с рабочими вопросами, когда они в отпуске или на больничном — исключения лишь экстренные случаи;

• не ешьте за рабочим столом — хоть перекус, хоть полноценный обед должен проходить либо в специально отведенном для этого месте на работе или вообще в кафе за ее пределами, чтобы вы могли переключаться и отдыхать.

Кстати, ближайший День трудоголика будет 5 июля — чем не повод как-то отметить это с единомышленниками и уйти с головой в отдых? Внесите в план!

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