Как побороть постоянное желание есть

Из-за чего может беспокоить повышенный аппетит

Ощущать желание поесть — естественное состояние, если оно не становится постоянным и не напоминает патологический случай. Почему человек ест и вновь хочет что-нибудь пожевать?

«При повышенном аппетите следует исключить заболевания эндокринной системы и сбои в гормональном фоне. Нужно обследоваться, чтобы узнать, что становится причиной постоянной тяги к еде, — возможно, это инсулинорезистентность, предиабет, диабет или патологии щитовидной железы», — говорят эндокринологи.

Другая причина может быть в стрессе, особенно если тяга возникает к сладким и калорийным продуктам. Тело таким образом пытается справиться с плохим настроением, повышая концентрацию глюкозы в крови после употребления сладкого. Но от быстрых углеводов вскоре снова захочется поесть.

При несбалансированном рационе, насыщенном сахаром и быстрыми углеводами, человек все время чувствует повышенный аппетит. Если после обследования проблемы со здоровьем не обнаружится, нужно пересмотреть свое питание, добавив в меню больше еды, содержащей белок и клетчатку.

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