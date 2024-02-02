Как пить воду вечером без вреда для здоровья

Не нужно выпивать перед сном много жидкости

Если в организм поступает достаточное количество воды, это хорошо отражается на всех органах и системах, а также внешнем виде человека. Например, вода налаживает работу желудочно-кишечного тракта и выводит токсины, но перед сном не нужно пить много жидкости, иначе это приведет к проблемам.

«Чтобы не нагружать почки и не портить качество сна от пробуждений, вызванных позывами в туалет, а также предотвратить утреннюю отечность, следует выпивать последний стакан воды за 1,5—2 часа до сна. Если позже вам захочется воды, конечно, нужно попить, но немного», — говорят терапевты.

Ошибкой некоторых людей является то, что в течение дня они забывают о водном режиме, а вечером пытаются наверстать и выпить положенную норму. Так делать не нужно. Вода должна равномерно поступать в организм с утра и до вечера. И не надо отказываться от воды зимой, это тоже распространенная ошибка. Вода нужна организму в любое время года, а не только тогда, когда палит солнце.

А вот отказ от алкоголя и кофеина вечером необходим, лучше выбирать нежирные молочные напитки, травяные чаи, воду, морсы, чтобы не возникало проблем с засыпанием.