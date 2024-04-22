Как пить лимонную воду с пользой

У напитка есть противопоказания

Выпивая стакан воды с утра, мы пробуждаем свой пищеварительный тракт, включаем в работу желудок, кишечник, почки и другие органы. При этом происходит ускорение метаболизма, активируется выведение токсинов.

«Вода нужна нам, чтобы регулировать температуру тела, доставлять клеткам питательные вещества, для нормализации кровотока, циркуляции лимфы, улучшения подвижности суставов, здоровья кожных покровов и многого другого. Начинать свой день со стакана воды — это хорошая привычка», — говорят врачи.

Если добавить в воду лимон, то можно получить еще больше пользы: организм обогатится витаминами D, Е, РР, группы В, аскорбиновой, лимонной, фолиевой, пантотеновой кислотами. А за счет эфирных масел цитруса можно получить антиоксидантные свойства.

«Лимон, как и вода, способствует пищеварительным процессам, улучшает проницаемость полезных компонентов из еды, помогает кровеносным сосудам, защищает почки от камнеобразования, прогоняет усталость и плохое настроение, ускоряет похудение», — сообщают специалисты.

Цитрусовая вода может также сочетаться с медом, мятой, имбирем или куркумой, что разнообразит вкус напитка и принесет дополнительные преимущества для здоровья.

Для получения всей пользы от употребления лимонной воды рекомендуется пить ее за 30—40 минут до сбалансированного завтрака, пользоваться в процессе соломинкой или после прополаскивать рот обычной водой (для сохранности зубов). Готовить воду с лимоном из свежих цитрусов и выпивать нужно сразу, потому что взаимодействие витамина C с кислородом приводит к разрушению компонента.

Отметим, при заболеваниях органов ЖКТ, аллергии, отечности, повышенной чувствительности зубной эмали от такого «коктейля» следует воздержаться.