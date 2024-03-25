Как перестать постоянно листать новостную ленту

Это повышает уровень тревожности

Современные люди привыкли находиться в информационном потоке. Сегодня технологии дают возможность получать новости, рекламу, сообщения в непрерывном режиме, но порой это плохо сказывается на психологическом состоянии человека.

«В потреблении новостей, как и любой другой информации, важна золотая середина. Когда мы получаем информацию по актуальному для нас вопросу, уровень нашей тревожности снижается, мы чувствуем себя увереннее, спокойнее. С другой стороны, когда новостей становится слишком много, особенно если ситуация является пугающей, мы начинаем нервничать, а в попытке успокоиться ищем все больше и больше новой информации и тревожимся еще сильнее», — говорят специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Разорвать этот замкнутый круг поможет:

• определение для себя периодичности ознакомления с новостями, например раз в час или пять раз в день. Лучше не устанавливать коротких периодов, а пореже просматривать ленту;

• выбор двух-трех источников, к которым есть доверие, и использование только их для получения информации;

• отключение звукового оповещения о приходящих информационных сообщениях — это позволит не отвлекаться все время на новости;

• предпочтение менее эмоционально окрашенного источника получения информации, также чтение новостей воздействует на наши эмоции меньше, чем прослушивание или просмотр репортажа;

• планирование повседневных дел между сеансами ознакомления с новостями.