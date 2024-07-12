Как перенести жару с больным сердцем

Людям с кардиопатологией нужно быть осторожнее

Жаркая погода особенно тяжело переносится людьми с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поэтому в такие дни им следует еще больше беречь свое здоровье и отслеживать малейшие колебания самочувствия.

«При жаре важна коррекция графика, все дела, требующие физической активности, нужно совершать ранним утром или вечером, когда на улице ощущается прохлада. Нахождение на улице днем для сердечников крайне нежелательно, также опасны для них резкие перепады температур, когда после уличного пекла они заходят в помещения с работающим на всю мощь кондиционером, сосуды испытывают стресс», — объясняют врачи.

Находясь дома или на работе при отсутствии охлаждающих приборов, спасайтесь влажными компрессами — прикладывайте смоченное в воде полотенце к голове, шее, запястьям, области под коленями. А вот принимать душ можно с водой комнатной температуры, но никак не холодной.

Когда требуется выход на улицу днем, одевайтесь в натуральные, дышащие ткани и не забывайте о головном уборе.

«Обязательно пейте воду в большем количестве, чем обычно. Так вы защититесь от обезвоживания и сгущения крови», — отмечают специалисты.

Если почувствуете, что жара и духота стали причиной недомогания, не ждите, когда «само пройдет», звоните медикам.