Как ожирение приближает деменцию

Избыточный вес признан неинфекционной пандемией XXI века

В нынешнее время людям следует опасаться не только различных инфекций, но и ожирения, которое назвали неинфекционной пандемией столетия. Между тем не все понимают, насколько опасными могут быть избыточные жировые отложения, полагая, что они преимущественно сказываются лишь на внешнем облике человека.

«Ожирение вредит не только красоте, но и здоровью. Уже не секрет, что оно является провокатором сердечных проблем, сахарного диабета на фоне снижения жировыми отложениями чувствительности клеток к инсулину, а также деменции», — говорят специалисты Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Конечно, не само ожирение приводит к деменции, а вот из-за лишних килограммов страдает интенсивность кровообращения во всем организме, в том числе и в мозге, что повышает вероятность формирования нарушений умственных функций.

Чтобы распрощаться с ожирением, нужно обратиться к врачу, часто борьба с болезнью является командной работой пациента и медиков: диетолога, эндокринолога, психотерапевта, бариатрического хирурга и других докторов.

При ожирении ни в коем случае нельзя устраивать голодовки, так вы заставите организм замедлить метаболизм и копить еще больше жира на фоне стресса, а после можете столкнуться с компульсивным перееданием или иным расстройством пищевого поведения.