Как отучить ребенка грызть ногти

Первое, что нужно сделать, — наладить атмосферу в семье

Грызть ногти иногда означает «пожирать себя». Такое случается не только с детьми, но и со взрослыми, когда те находятся в сильнейшем стрессе. Люди могут грызть не только ногти, но и откусывать кожу вокруг. Это тревожный сигнал. Поэтому сперва следует понять, нет ли негативного воздействия на вашего ребенка, который грызет ногти, со стороны семьи, садика или школы. И в этом случае может потребоваться посещение специалиста.

Если психологической проблемы нет, научите чадо ухаживать за своими руками. Некоторые испытывают полнейший восторг, когда у них появляются отдельные инструменты для наведения красоты ногтей. Девочек получается стимулировать покупкой нового лака для ногтей (кстати, лак не так приятно будет кусать, если возникнет порыв). Также ребенка любого пола можно привести в салон на детский маникюр.

«Придумайте, чем вы можете поощрять ребенка, который учится сдерживать свои порывы к тому, чтобы погрызть ногти. Это должно интересовать ваше чадо, чтобы у него был стимул и для дальнейшего правильного поведения», — отмечают психологи.

Ребенку обязательно нужно рассказать о негативных последствиях такого действия, и это не только боль, некрасивые ногти, но и инфекционные патологии. Объяснив все грамотно, а не просто крикнув: «Не грызи ногти, глисты будут!» — вы можете увидеть, что это повлияет на ребенка.