Как отличить пищевую непереносимость от пищевой аллергии

Дневник питания в этом поможет

Есть люди, которые сталкиваются с неприятными симптомами после употребления определенных продуктов. Но они не всегда знают, в чем именно заключается причина дискомфорта — в пищевой непереносимости или пищевой аллергии. А это важно понять для правильной диагностики и лечения.

Пищевая непереносимость — это неспособность организма полностью переварить или усвоить какие-то продукты или их компоненты. Обычно она связана с нарушением работы пищеварительной системы или недостатком ферментов. Весьма распространенный пример — непереносимость лактозы, при которой организм не производит достаточно лактазы — фермента, нужного для переработки молочного сахара.

«Симптомы непереносимости включают вздутие живота, метеоризм, диарею и дискомфорт после употребления соответствующих продуктов, а также головные боли и постоянную усталость. Важно отметить, что пищевая непереносимость не вызывает иммунной реакции и обычно не представляет опасности для жизни. Проявления пищевой непереносимости будут заметны не сразу, иногда организм сигнализирует о проблеме через 24—72 часа», — информируют аллергологи-иммунологи.

При подозрении на непереносимость на 21—28 дней исключите из рациона продукты, которые могут давать неприятную симптоматику. Затем осторожно вводите в питание по одному «подозреваемому» продукту каждые три дня и наблюдайте за реакциями организма. Лучше все фиксировать в дневнике, так удастся отследить некую закономерность.





Пищевая аллергия — это мгновенная иммунная реакция организма на конкретные продукты или их компоненты. В ответ на аллерген иммунная система выделяет антитела, что может привести к разнообразным проявлениям: кожным высыпаниям, отекам, зуду, затрудненному дыханию, а в тяжелых случаях — к анафилаксии, которая требует неотложной медицинской помощи.

«Аллергия на продукты предусматривает строгое исключение аллергенов из рациона и чаще сопровождается более острыми и опасными симптомами», — отмечают врачи.

При появлении нежелательных симптомов после еды важно обратиться к врачу для постановки точного диагноза. Правильное определение причины недомогания позволит избежать осложнений и обеспечит возможность питаться с комфортом.