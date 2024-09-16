Как отличить голоса в голове от собственных мыслей

Явление — веский повод для обращения к врачу

Голоса в голове — это улавливание звуков или речевых сообщений, которые не имеют внешнего источника. Это явление, известное как аудиально-галлюцинаторное восприятие, может варьироваться от простых звуков и шепотов до сложных разговоров или команд.

«Голоса в голове могут возникать по различным причинам, наиболее распространенная из которых — психическое заболевание. Это может быть шизофрения, биполярное расстройство, тяжелая депрессия и другие расстройства, сопровождающиеся психозом. Психологические травмы, серьезные стрессы или подавленное эмоциональное состояние могут привести к появлению галлюцинаций, включая слуховые», — сообщают психотерапевты.

Проблемы со сном — бессонница или ночные кошмары — также способны вызвать слуховые галлюцинации. Некоторые неврологические расстройства — болезнь Альцгеймера или деменция — порой сопровождаются галлюцинациями. Алкогольная и наркотическая зависимость, а еще абстиненция от этих веществ тоже считаются провокаторами.





Как отличить голоса от собственных мыслей? Некоторые психиатры уверены, если человек услышит голоса, он ни с чем их не перепутает. Но бывает, что отличить голоса в голове от собственных мыслей сложно, однако есть несколько ключевых моментов.

«Голоса часто воспринимаются как внешние, исходящие откуда-то вне себя, в то время как собственные мысли ощущаются как внутренний диалог. Голоса могут содержать команды, угрозы или комментарии, которые не соответствуют вашим собственным мыслям или желаниям. Они могут быть критическими или угрожающими», — отмечают врачи.

Слышание голосов часто вызывает сильные эмоции, такие как страх, тревога или паранойя, в то время как собственные мысли могут быть более нейтральными. Если голоса появляются постоянно и мешают повседневной жизни, это может быть признаком серьезной проблемы.

Важно понимать, что слышать голоса — это не всегда симптом психического расстройства, поэтому с жалобой нужно сразу идти к врачу, только доктор поможет найти источник явления. Так, голоса могут появляться у людей с травмами головы и даже тех, у кого нарушен или ослаблен слух.