Как отличить аллергию от простуды

Состояния часто сложно распознать, поэтому важно обращение к врачу

Человек может столкнуться с аллергией в любом возрасте, поэтому часто люди, которых ранее не мучила аллергия, принимают ее развитие за обычную простуду, что опасно неправильным лечением и ухудшением симптомов.

«Простуда и аллергия имеют грани различия, но порой они бывают такими тонкими, что разобраться в этом может только врач. Например, при насморке для аллергии характерны водянистые выделения из носа, многократное чихание и зуд в носу. При простуде выделения из носа бывают от водянистых до густых, могут менять цвет, зуд отсутствует», — информируют на портале Om1.ru.

Если человек простужен, его сухой кашель постепенно станет влажным, с аллергией этого перехода не бывает. При аллергии температура тела обычно не повышается, а если такое случается, то градусник покажет не более 37,1—37,2C°. Простуда же всегда сопровождается большими значениями. Вирусное заболевание также проявится ломотой в теле, усталостью, что сопряжено с интоксикацией организма. Если причина плохого самочувствия в аллергии — такие признаки отсутствуют. Чтобы не запутаться в симптоматике и облегчить свое состояние, лучше сразу обращаться к врачу.

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