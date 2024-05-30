Как отличить аллергию от астмы

Пульмонологу это сделать нетрудно

Бронхиальная астма является хроническим неинфекционным воспалительным заболеванием дыхательных путей. И одной из причин ее развития также может стать какой-то аллерген, как при аллергии. Поэтому человеку иногда сложно отличить одну патологию от другой.

«Симптоматика астмы и аллергии весьма различна, потому постановка диагноза для опытного пульмонолога не является сложной. При аллергии пациенту будут назначены аллергопробы, а с астмой нужно будет пройти спирометрию», — объясняют врачи.

К признакам аллергии относят чихание приступами, зуд носа и глаз, появление хронического синусита и отсутствующую лихорадку с симптоматикой простуды.

При астме человека мучают длительные приступы кашля, особенно на холодном воздухе и при смехе; больной также просыпается из-за приступов по ночам; при прослушивании легких отчетливы хрипы; появление кашля типично и после физической нагрузки.

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