Как отлепить язык от железа на морозе

Если любопытный ребенок попал в ловушку, есть один выход

Дети очень любопытны, и в своем стремлении познать мир они часто попадают в ситуации, которые несут для них риски. Так, лизнув железные качели или еще какие-то конструкции на детской площадке зимой, ребенок может к ним прилипнуть.

«Если ваш ребенок лизнул на морозе железную горку или дверную ручку (а такое случается), ни в коем случае не лейте ему на язык кипяток. Самый лучший способ освободиться — просто оторвать язык. Ребенок может это сделать сам, без вашей помощи. Главное — объяснить ему, что, если он оказался в такой ситуации, а рядом нет взрослых, не нужно долго стоять на улице и лить слезы. Лизнул. Прилип. Быстренько оторвал. Конечно, слизистая будет повреждена, но эта травматическая рана совсем неопасна и несмертельна», — объясняют специалисты городской клинической больницы № 1 Челябинска.

Дома следует смазать язык противовоспалительным гелем и повторять процедуру в течение нескольких дней. Ранка затянется примерно за неделю. За этот период стоит донести до чада, что подобное любопытство ничем хорошим не заканчивается.