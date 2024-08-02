Как отдых на море повышает иммунитет

За укрепление организма отвечают воздух, вода и солнце

Морской воздух, соленая вода и солнечные лучи — все это не только создает атмосферу безмятежности и расслабления, но и оказывает положительное воздействие на иммунную систему человека. Исследования подтверждают, что регулярные поездки на море могут значительно повысить уровень защитных сил организма, что особенно актуально в условиях постоянных стрессов и экологических проблем.

«Морской воздух, насыщенный ионами натрия, калия и магния, способствует улучшению обмена веществ и активизации работы клеток иммунной системы. Прогулки вдоль пляжа, когда морской бриз наполняет легкие, улучшают оксигенацию организма и содействуют выведению токсинов», — говорят врачи.

Купание в море не только приносит удовольствие, но и служит естественным средством для укрепления иммунитета. Соленая вода обладает антисептическими свойствами, что помогает предотвратить инфекции кожи и дыхательных путей. Кроме того, минералы, такие как магний, кальций, йод и другие, содержащиеся в морской воде, проникают через кожные покровы, оказывая благотворное влияние на организм.





И конечно, морской отдых дает нам достаточно солнечного света. Ультрафиолетовые лучи нужны для выработки витамина D, играющего ключевую роль в поддержании иммунной функции.

«Недостаток этого витамина может привести к ослаблению иммунитета, увеличивая риск различных заболеваний. Поэтому время, проведенное на солнце, не только дарит хорошее настроение, но и укрепляет здоровье. Следует только всегда использовать крем с SPF», — отмечают медики.

Нельзя забывать и о психологическом аспекте морского отдыха: он помогает снять стресс и напряжение, а взамен получить коктейль из гормонов счастья, что весьма положительно отражается на иммунной системе.