Как от недостатка воды в организме появляется лишний вес

Если нет привычки пить воду, нужно напоминать себе об этом

Тем, кто еще не выработал привычку потреблять достаточное количество жидкости, следует устанавливать напоминание в телефоне. Таких призывов «выпей воды» может быть несколько за день, просто нужно рассчитать свою норму. Если не выпить воду вовремя, можно переесть. Диетологи часто слышат от своих пациентов, что те постоянно испытывают желание чего-нибудь пожевать. На самом деле за этим желанием бывает скрыта потребность организма в жидкости. Можете проверить на себе: если чего-то хочется съесть, но вы не знаете чего, выпейте воды и избавьтесь от импульса.

«Если организму приходится страдать от дефицита жидкости, ухудшается проницаемость клеточных мембран, и глюкозе сложнее становится достичь клеток. Оставляя клетки без глюкозы, мы активизируем сигналы о голоде. Однако при получении пищи должное насыщение не приходит. Съедается еще. Калории в избытке, вес тоже, а всего-то надо было наладить питьевой режим», — сообщают медики.

Распознать свои желания — когда хочется поесть, а когда попить — человеку сложно ввиду особенностей деятельности нервной системы. Чтобы организм сам себя не обманывал, начинать рекомендуется со стакана воды. Если после питья вы продолжаете испытывать голод и уже не столь капризны (то есть вам хочется не «чего-нибудь вкусного», а просто хочется есть), приступайте к трапезе.

Конечно, чтобы таких проблем не возникало, нужно стараться следовать режиму питания, а не перехватывать что-то на бегу. И обязательно научите себя пить воду.