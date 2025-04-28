Как определить свой биологический возраст

Тест на одной ноге поможет сравнить реальное состояние с паспортными данными

Биологический возраст является показателем, отражающим состояние организма и степень его износа. Если календарный возраст указывает нам на количество прожитых лет, то по биологическому осуществляется оценка реального самочувствия, то есть соответствие или несоответствие нашего здоровья паспортным данным.

«Определить биологический возраст позволяет генетическое тестирование — современные лаборатории предлагают анализ ДНК, который может установить маркеры старения, такие как метилирование ДНК. Эти показатели дают представление о том, как быстро стареют клетки организма. Еще можно выяснить скорость укорочения теломер — концевых участков хромосом, связанных с продолжительностью жизни», — говорят геронтологи.

Функциональное тестирование — выявление физических показателей, таких как сила, выносливость, скорость реакции и гибкость — тоже информирует о состоянии организма. Сравнение этих значений с нормами для определенного возраста позволит понять биологический возраст.





Медицинские тесты — анализы крови на уровень холестерина, сахара, гормонов и других маркеров здоровья также служат индикаторами состояния организма.

«К популярным тестам относится и проба Ромберга. Метод получил название благодаря немецкому неврологу Морицу Генриху Ромбергу. Медикам эта проба в первую очередь позволяет увидеть, в каком состоянии находится центральная нервная система, а именно — вестибулярный аппарат. Поэтому тех, у кого есть проблемы такого рода, тест явно может огорчить», — информируют специалисты.

Выполнение: поднимите одну ногу (о высоте подъема четких указаний нет) и стойте на второй, при этом вытянув руки перед собой, и, конечно, закрыв глаза.





Кто-то должен помочь вам при выполнении теста, отследив время по секундомеру. Количество секунд, которые вы продержались в заданном положении, определяет ваш возраст. Мужчины: 40 секунд могут соответствовать 20 годам, 30 — 30, 25 — 35, 20 — 40, 17 — 45, 15 — 50, 12 — 55, 10 — 60, 8 — 65. Женщины: 36 секунд означают, что ваш биологический возраст 20 лет, 27 секунд — 30 лет, 23 — 35, 18 — 40, 15 — 45, 13 — 50, 11 — 55, 9 — 60, 7 — 65.

Существуют несколько признаков, которые могут указывать на то, что по биологическим часам человек старше или моложе своего паспортного возраста. Например, к проявлениям старения относят: уменьшение мышечной массы и силы, увеличение жировой прослойки, особенно в области живота, замедление метаболизма, появление хронических заболеваний, таких как артериальная гипертония, сахарный диабет или сердечно-сосудистые патологии, снижение когнитивных функций — ухудшение памяти, внимания и способности к обучению, проблемы со сном, такие как бессонница или нарушения циркадных ритмов. При высокой физической активности и выносливости, оптимальном проценте жира в организме, здоровом состоянии кожи и волос, отсутствии выраженных морщин и пигментации, хорошей психике, высоких когнитивных функциях, показателях здоровья, не отклоняющихся от нормы, неимении хронических заболеваний, можно говорить о молодости.

Биологический возраст способен значительно отличаться от паспортного, но его реально корректировать с помощью здорового образа жизни — качественного сна, сбалансированного питания, регулярной физической активности, управления стрессом, контроля патологий здоровья, отказа от вредных привычек.