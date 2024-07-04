Если человек получил солнечный удар, нужно вызывать скорую, а пока медики едут, следовать алгоритму оказания первой помощи.
Как помочь пострадавшему:
• первым делом его следует переместить в тень или прохладное место;
• далее с человека снимают лишнюю одежду, чтобы тело охлаждалось;
• затем к голове, шее и подмышкам прикладывают холодные компрессы или лед, завернутый в полотенце, либо поливают или обрызгивают пострадавшего прохладной водой;
• человеку следует предложить попить прохладной воды небольшими глотками, также подходит минеральная вода без газа или электролитический напиток;
• не давайте жаропонижающих средств — от них могут спазмироваться сосуды и ухудшиться состояние;
• пострадавшему следует лежать на боку — это позволит избежать удушья при потере сознания;
• пока не прибудут медики, за пострадавшим нужно следить, проверяя пульс, дыхание и уровень сознания. Признаки клинической смерти (отсутствие сознания, сердечной и дыхательной деятельности) являются сигналом к проведению сердечно-легочной реанимации.