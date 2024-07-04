Как оказать первую помощь человеку с солнечным ударом

Почему пострадавшего нужно положить на бок

Если человек получил солнечный удар, нужно вызывать скорую, а пока медики едут, следовать алгоритму оказания первой помощи.

Как помочь пострадавшему:

• первым делом его следует переместить в тень или прохладное место;

• далее с человека снимают лишнюю одежду, чтобы тело охлаждалось;

• затем к голове, шее и подмышкам прикладывают холодные компрессы или лед, завернутый в полотенце, либо поливают или обрызгивают пострадавшего прохладной водой;

• человеку следует предложить попить прохладной воды небольшими глотками, также подходит минеральная вода без газа или электролитический напиток;

• не давайте жаропонижающих средств — от них могут спазмироваться сосуды и ухудшиться состояние;

• пострадавшему следует лежать на боку — это позволит избежать удушья при потере сознания;

• пока не прибудут медики, за пострадавшим нужно следить, проверяя пульс, дыхание и уровень сознания. Признаки клинической смерти (отсутствие сознания, сердечной и дыхательной деятельности) являются сигналом к проведению сердечно-легочной реанимации.