Как одеваться зимой для сохранения тепла

В одежде важна многослойность

Если в начале декабря зима еще не проявила свой характер в полной мере, мы все равно уже ощутили, что на улице значительно похолодало. Люди по-разному переносят низкие температуры, потому одним может быть «нормально» при минус 25, другие зябнут при незначительном снижении показателей термометра. Как же сохранить тепло зимой?

«Зимой важна многослойность. Задача базового слоя одежды — в отведении влаги от кожи. С этим справится термобелье из синтетических тканей или шерсти, сохраняющих тепло и выводящих пот», — информируют терапевты.

Средний слой должен утеплять — потому не обойтись без флисовых кофт, свитеров. Внешнему слою — куртке, пуховику или зимнему пальто — необходимо обеспечить нам защиту от ветра, снега, дождя. Также важно, чтобы зимняя одежда не стесняла движений.

Обувь подбирайте теплую, водонепроницаемую, имеющую противоскользящую подошву, чтобы риски падения и травм были снижены. Помните о носках — шерстяных или тех, что изготовлены из специализированных материалов. Не допускайте того, чтобы зимой были оголены щиколотки.

Чтобы голове не было холодно, выбирайте плотно прилегающую шапку. Для зимы не годятся осенние варианты — в них будет продувать. Следите, чтобы головной убор закрывал уши.

Шарф и перчатки — это не просто аксессуары, без которых можно обойтись, они предотвращают обморожение и обветривание, потому всегда берите их с собой.