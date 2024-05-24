Как обнаружить сбои в работе щитовидной железы

Патологии присуще тихое развитие

Нарушения в деятельности щитовидной железы сопровождаются большим количеством симптомов, которые на первый взгляд могут не иметь отношения к органу — это слабость, сонливость, утомляемость, необоснованная прибавка массы тела или беспричинное снижение веса, выпадение волос, перепады настроения, сбои со стороны сердечно-сосудистой системы, нестабильные показатели артериального давления, проблемы с ритмом сердца, у женщин могут быть отклонения в менструальном цикле, трудности при зачатии и беременности.

«Иногда бывает, что пациент ощущает дискомфорт в области шеи, першение, появляется чувство инородного тела, нарушение глотания — эти симптомы могут говорить о наличии узлов щитовидной железы», — говорит эндокринолог Городской клинической больницы № 9 Челябинска Елена Болдырева.

Из-за того, что изменения в работе щитовидной железы развиваются постепенно и могут быть неочевидными на ранних стадиях, и женщинам (они чаще подвержены патологиям щитовидки), и мужчинам рекомендуется ежегодно сдавать кровь на уровень гормонов ТТГ, а при получении результатов, не соответствующих норме, также проверять концентрацию гормонов Т3 и Т4 свободных, и делать УЗИ.

Особенно опасны проблемы с щитовидной железой при беременности — они негативно отражаются на развитии ребенка, поэтому всем, кто планирует родительство, нужно проверить работу щитовидной железы до зачатия.

Кстати, 25 мая признано Всемирным днем щитовидный железы — чем не повод сделать своей щитовидке подарок и проверить ее состояние?

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