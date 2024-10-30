Как облегчить самочувствие с началом простуды

Следуя некоторым правилам, получится проще перенести заболевание

Колебания температурного режима становятся провоцирующим фактором для сезонной простуды. Как помочь своему организму, если появились первые симптомы недомогания в виде слабости, головной боли, насморка, постепенного повышения температуры, озноба, давления в области глаз, светобоязни, мышечной и суставной боли?

«Если чувствуете, что начинаете болеть, нужно оставить работу и дела и соблюдать постельный режим — больше отдыха и сна помогут организму лучше справиться с болезнью. В противном случае вероятно истощение ресурсов и серьезное ухудшение самочувствия», — говорят терапевты.

Очень важно соблюдать и питьевой режим: обилие жидкости не позволит частичкам вирусов задержаться на слизистых оболочках. Еще увлажнением слизистых активируются компоненты иммунитета, так что пейте чаще.

Не следует нагружать организм тяжелой пищей, придерживайтесь здорового рациона, чтобы оказать поддержку иммунной системе при помощи питательных веществ.

Старайтесь не выходить из дома и не принимать гостей, чтобы не распространять микробы на других людей. И регулярно проветривайте комнаты.

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