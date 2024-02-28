Как облегчить дискомфорт при синдроме беспокойных ног

Проблема не дает людям высыпаться

Если во время отдыха или сна вы постоянно дергаете ногами, испытываете необходимость шевелить нижними конечностями по причине возникающих в них неприятных ощущений, вероятно, у вас синдром беспокойных ног. Проблема не только доставляет пациенту местные неудобства, но и мешает высыпаться, а недосып отрицательно сказывается на физическом и психическом состоянии организма, а также продуктивности человека.

«Дискомфорт при синдроме беспокойных ног ощущается не на поверхности кожи. Пациенты его описывают как пульсацию, боль, зуд, пробегание электричества. Изредка возникают спазмы или онемение. Самое главное, что имеется постоянное желание двигать ногами, что помогает на какое-то время. Причины возникновения синдрома беспокойных ног точно неизвестны. Есть версия, что в некоторых случаях он может передаваться по наследству», — рассказывает главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска, к. м. н. Дмитрий Тарасов.

Синдром может быть и одним из проявлений дефицита железа, заболевания нервной системы, сахарного диабета, при злоупотреблении алкоголем, при болезни Паркинсона, травме спинного мозга, почечной недостаточности. Точную причину определит только доктор, и лишь тогда удастся как-то решить проблему.

В комплексе с врачебными назначениями полезно:

• делать массаж ног, принимать теплую ванну для расслабления мышц;

• применять компрессы «тепло/холод»;

• спать в прохладной и тихой спальне не менее семи часов, укладываться в одно и то же время и просыпаться утром. При игнорировании этих рекомендаций симптомы могут ухудшаться из-за усталости;

• регулярно заниматься физическими упражнениями умеренной интенсивности за несколько часов до сна;

• потреблять меньше кофеина, который содержится не только в кофе и чае, но и в шоколаде, газированных напитках;

• использовать бандаж, оказывающий небольшое давление, будучи обернутым вокруг стопы (реже вокруг голени). Также пробуйте класть ноги на подушку с легкой вибрацией.