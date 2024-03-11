Как обезопасить младенца от синдрома внезапной смерти

В детской кроватке не должно быть мягких предметов

С рождением ребенка в доме появляется много радости и забот. Родители пытаются создать малышу комфортные условия, в которых также важно соблюсти меры безопасности. Что стоит учесть?

«Новорожденный должен спать в своей кроватке и только на спине. Не рекомендуется укладывать младенца до возраста 3—4 месяцев спать на живот — это связано с повышенным риском синдрома внезапной смерти (СВС). По этой же причине в кроватке малыша не должно быть никаких мягких предметов: подушек, игрушек, толстых одеял, в которые ребенок может уткнуться лицом», — предупреждает заведующая отделением новорожденных клиники ЮУГМУ Минздрава России Елена Петрашева.

В детской также нужно позаботиться об оптимальной температуре и влажности воздуха — это 22—24°C и 30—40% соответственно. В отопительный сезон необходимо чаще проветривать комнаты в доме.

«Никогда не оставляйте ребенка без присмотра на пеленальном столике, даже одна секунда может обернуться трагедией. Если нужно что-то взять, придерживайте ребенка одной рукой. Над пеленальным столом не должно висеть никаких полок или шкафчиков», — информирует специалист.

Что касается купания, то для этого подходит как детская ванночка, так и обычная ванна. Воду для младенца кипятить не нужно, а вот температуру воды проверять следует — для первых купаний подходит 37—38°C. Проверяют значения либо термометром, либо рукой — локтем или внутренней стороной запястья, только после этого можно погружать малыша в воду. Начинают купания с 3—5 минут, затем время постепенно увеличивают вплоть до 20 минут.

Как же прогулки? С малышом можно и нужно гулять в любое время года. С грудничком рекомендуется делать это при температуре до −15°С в безветренную погоду. Одевать малыша надо с ориентиром на погоду. В межсезонье, как и зимой, добавляют один слой одежды и берут с собой одеяло или плед. Также важно, чтобы ребенок не перегревался.

«У новорожденных еще несовершенен процесс терморегуляции. Дети могут быстро перегреваться и так же быстро остывать. Поэтому контролируйте температуру тела и проверяйте, вспотел ребенок или нет. Потому что мокрый (вспотевший) малыш может легко простыть», — отмечает Елена Петрашева.

Еще одно правило безопасности младенца касается перевозки ребенка в машине: допустимо это лишь в специальной автолюльке.